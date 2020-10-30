شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يوضح الرد العملي على الرسوم المسيئة للنبي ﷺ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي الطريقة الصحيحة للرد " العملي " على الرسوم المسيئة للنبي " صلى الله عليه وسلم " .

وقال الشيخ " العيسى " في برنامج " في الآفاق " المذاع على قناة أم بي سي ، أن أفضل رد هو البيان الحكيم والسلوك الإسلامي الذي يمثل حقيقة الإسلام .

وأضاف أنه يجب إظهار مواقف السيرة النبوية العظيمة والرسالة المحمدية التي حملت للعالم السلام والعدل ، وقال : " كم من مسئ للإسلام بسلوكه ؟ ..

وكشف عن إطلاق رابطة العالم الإسلامي أكبر وأهم متاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية في التاريخ الإسلامي ومقرها المدينة المنورة وهي ترد بالواقع وبالأسلوب العلمي على أي إساءة ، كما تم توقيع اتفاق مع اندونسيا ببناء مركز كبير للسيرة النبوية في جاكرتا ، وغيرها من الأساليب العملية لنشر الصورة الصحيحة للإسلام والنبي " صلى الله عليه وسلم " .