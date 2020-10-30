إجراءات تعديل ترخيص العربات المتجولة.. الشروط والخطوات المطلوبة

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الشروط والمتطلبات الضرورية اللازمة لتعديل رخصة العربات المتجولة، مؤكدة (عبر موقعها الإلكتروني) أن الخدمة تمكِّن أصحاب العربات المتجولة من تعديل ترخيص عرباتهم في حال حدوث أي تغيير أو تعديل بالبيانات.

خطوات تعديل ترخيص العربات المتجولة

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ثلاثة متطلبات أساسية رئيسة يشترط توافرها لتعديل ترخيص العربات المتجولة وتتمثل هذه المتطلبات في الآتي:

- صورتان للمركبة: خارجية وداخلية.

- صورتان جانبيتان للمركبة.

- صورة الشهادة الصحية.

كما حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، آلية وخطوات الاستفادة من خدمة تعديل تراخيص العربات المتجولة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

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- سجل الدخول إلى بوابة النفاذ الموحد.

- اختر خدمات الرخص المهنية.

- اختر خدمات رخص العربات المتنقلة.

- قم بتحديد خدمة تعديل رخصة عربة متجولة.

- حدد الأمانة والبلدية المطلوبة وأدخل رقم الرخصة.

- استرجع بيانات العربة.

- اختار المسار المتاح في البلدية.

- قم برفع المرفقات المطلوبة.

- أرسل الطلب للبلدية.

- يتم تدقيق بيانات الطلب والمرفقات من قبل البلدية.

- يقوم المراقب بمعاينة العربة ورفع تقرير المعاينة.

- ارفع موافقات الجهات الحكومية المطلوبة.

- يتم اعتماد الطلب من البلدية وإصدار فاتورة سداد.

- قم بتسديد الرسوم المستحقة والمطلوبة.

- أخيرًا.. يمكنك طباعة الرخصة بعد تعديلها.

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