خادم الحرمين وولي العهد يطمئنان على صحة الرئيس الجزائري

عقب إصابته بفيروس كورونا..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لفخامتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه».
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية إلى الرئيس عبدالمجيد تبون، قال فيها «بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، متمنيًا الشفاء العاجل لفخامتكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية».
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