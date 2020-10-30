خادم الحرمين وولي العهد يطمئنان على صحة الرئيس الجزائري

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لفخامتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه».

Advertisements

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية إلى الرئيس عبدالمجيد تبون، قال فيها «بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، متمنيًا الشفاء العاجل لفخامتكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية».

اقرأ أيضا:

نقل الرئيس الجزائري إلى المستشفى.. ومكتبه: حالته مستقرة

الرئاسة الجزائرية تكشف عن أحدث تطورات الحالة الصحية لـ«تبون»

نقل تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات معمقة بعد أيام من عزل كورونا

