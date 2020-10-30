سواء المعاشات أو الأخطار المهنية

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحد الأدنى للرواتب للتسجيل في التأمينات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كم أقل راتب للتسجيل في التأمينات؟». ورد الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر» قائلًا: «الحد الأدنى لفرع المعاشات (1500) ريال ولفرع الأخطار المهنية (400) ريال». Advertisements وأضاف: «يمكنك الاطلاع على نموذج عمليات المشترك للتعرف على الإجراءات والمستندات لتسجيل مدة سابقة (اضغط هنا)». اقرأ أيضًا: التأمينات الاجتماعية: 8 فئات مستثناة من «الاشتراك»

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كانت هذه تفاصيل خبر أقل راتب للتسجيل في التأمينات.. المؤسسة تحدِّد رسميًا الحد الأدنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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