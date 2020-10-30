«الجوازات» تكشف وضعية التأشيرات في حال انتهاء جواز السفر

أكدت أنه يمكن الاستفادة منها بعد التجديد
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن الاستفادة من التأشيرات الموجودة في جواز السفر في حالة انتهائه؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي تأشيرة لأمريكا وانتهى جوازي يحتاج تجديد الآن.. هل بعد التجديد أحتاج أعمل تأشيرة ثانية؟».
ورد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «في حال تجديد جواز السفر، تشترط التعليمات إحضار الهوية الوطنية وجواز السفر القديم لتتمكن من استلام جواز السفر الجديد؛ علمًا بأنه يتم إرجاع الجواز القديم لصاحبه بعد عملية التدقيق ليتم الاستفادة من التأشيرات الموجودة به».
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