إصدار هوية وطنية لـ«التابعين».. الأحوال المدنية توضح الشروط المطلوبة

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الأوراق والمستندات المطلوبة اللازم توافرها لإصدار بطاقة هوية وطنية جديدة للتابعين من الأبناء.

وقالت الأحوال المدنية، في وقت سابق، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع «تويتر»: «عزيزي ولي الأمر يجب عليك استخراج بطاقة الهوية الوطنية لمن أكمل سن الخامسة عشرة من أبنائك».

متطلبات إصدار هوية وطنية للتابع

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الشروط والمتطلبات الضرورية والأساسية اللازمة لإصدار هوية وطنية للتابع وتتمثل في التالي:

إذا كان الأب متوفى ترفق صورة مع أصل صك حصر الإرث مضافًا فيه صاحب الطلب للمطابقة.

تصدر بطاقة هوية وطنية للمواطن إذا بلغ سن الخامسة عشرة، ويتطلب ذلك إحضار ما يلي:

- تعريف من المدرسة إذا كان طالبًا، أو صورة لآخر مؤهل دراسي.

- أصل شهادة الميلاد مع صورة منه (يجب أن تكون بيانات الشهادة لصاحب الطلب ووالديه مطابقة لما هو مدون بسجل الأسرة).

Advertisements

- تعبئة النموذج الخاص بذلك بشكل إلكتروني أو بالقلم الأزرق وخط واضح بدون طمس أو كشط.

- صورة شخصية بالزي السعودي حديثة، وملونة، مطابقة للواقع مقاس 4*6 مع مراعاة أن يكون الوجه في وضع مقابل، وبدون نظارات، وبدون مؤثرات أو تحسين.

- حضور صاحب الطلب مع والده أو عمه أو شقيقه أو الولي الشرعي للتعرف عليه، ويرفق صورة من بطاقة المعرف، على أن يكون عمر المعرف فوق 18 سنة.

- سجل الأسرة مع صورة منه، وإذا كانت الأم غير مضافة لطلاق يرفق صورة لسجل الأسرة المضافة فيه أو صورة من بطاقتها..

اقرأ أيضًا:

هل يمكن تفويض شخص آخر لاستلام بطاقة الهوية الوطنية؟.. منصة أبشر تجيب

هل يمكن تغيير الصورة في بطاقة الهوية الوطنية خلال سريانها؟..الأحوال المدنية تجيب