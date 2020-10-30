تنويه من «الأمن العام» بخصوص مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

عبر الرقمين «911» و«999»

دعا الأمن السعودي إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة. وقال الحساب الرسمي للأمن السعودي عبر موقع «تويتر»: «بادر بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم (٩١١) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقم (٩٩٩) في كافة مناطق المملكة». اقرأ أيضًا: «الأمن العام» يعلِّق على تحرير الشيك بدون رصيد: «جريمة»

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