السعودية اليوم / باكستان تسجل 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

سجلت باكستان 1078 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 889 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 313527 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6795 حالة وفاة.

// انتهى //

15:57ت م

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إسلام آباد 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 332186 حالة، منها 11864 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 889 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 313527 حالة.وأضاف أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6795 حالة وفاة.// انتهى //15:57ت م0063

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