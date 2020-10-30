شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الأمن العام : المخالف يشكل خطراً أمنيا واقتصادياً في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أكّد متحدث رسمي بإسم الأمن العام على أن المخالف يشكل خطراً أمنيا واقتصادياً في المملكة مشيراً في الوقت نفسه على أهمية تعاون الجميع لضبط المخالفين وبسرعة الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم (٩١١) في منطقتي مكة المكرمة والرياض ، وعلى الرقم (٩٩٩) في كافة مناطق المملكة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الأمن العام : المخالف يشكل خطراً أمنيا واقتصادياً في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.