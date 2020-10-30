شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخيف في إيرادات السياحة التركية والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن إيرادات السياحة للبلاد في الربع الثالث انخفضت 71.2 % إلى 4.04 مليار دولار.

والسياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لتركيا، تضررت بشدة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

على نحو منفصل، أظهرت بيانات من وزارة السياحة التركية اليوم الجمعة انخفاض عدد الزوار الأجانب للبلاد 59.4 % على أساس سنوي إلى 2.2 مليون في سبتمبر أيلول.

وأظهرت البيانات أنه في أول تسعة أشهر من العام، تراجع عدد الزوار الأجانب 74.03 % إلى 9.46 مليون.