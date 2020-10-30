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انخفاض مخيف في إيرادات السياحة التركية

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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن إيرادات السياحة للبلاد في الربع الثالث انخفضت 71.2 % إلى 4.04 مليار دولار.

والسياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لتركيا، تضررت بشدة هذا العام بسبب جائحة فيروس .

على نحو منفصل، أظهرت بيانات من وزارة السياحة التركية اليوم الجمعة انخفاض عدد الزوار الأجانب للبلاد 59.4 % على أساس سنوي إلى 2.2 مليون في سبتمبر أيلول.

وأظهرت البيانات أنه في أول تسعة أشهر من العام، تراجع عدد الزوار الأجانب 74.03 % إلى 9.46 مليون.

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