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القبض على سارقي الرمال في حفر الباطن
إلزامهم بتسوية المواقع التي نهبوها
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في حفر الباطن صباح اليوم الجمعة عددًا من المعدات قام أصحابها بنهب الرمال دون الحصول على تصريح بذلك.
وألزم مفتشو مكتب الزراعة المخالفين بتسوية العبث بالمواقع غير المصرح بها، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
يذكر أن محافظة حفر الباطن شهدت قبل عامين حادثة مأساوية بعد وفاة 4 أفراد من أسرة واحدة داخل مستنقع ناتج من بقايا كسارة مخالفة، واستمر البحث عنهم 26 يومًا وسط غزارة الأمطار.
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