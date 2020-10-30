مشهد صادم.. آلاف الفرنسيين يهربون من باريس لهذا السبب

2020-10-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

شوهدت أميال من طوابير الانتظار خارج باريس الليلة الماضية، حيث حاول الناس الهروب من المدينة قبل بدء الإغلاق الثاني في فرنسا.

وتُظهر الصور الجوية محاولة آلاف الأشخاص النزوح من المدينة للذهاب إلى بيوت أخرى قبل بدء حظر التجول في الساعة 9 مساءً، مما تسبب في اختناقات مرورية هائلة.

وازداد الوضع سوءًا مع خروج الآلاف في الوقت نفسه في مظاهرات؛ تنديدًا بفرض الإغلاق على المدينة مرة أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأيضًا للتعبير عن معارضتهم للإجراءات الصارمة الجديدة التي اتخذها الرئيس إيمانويل ماكرون.

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وخلال ذلك، هجم المواطنون الفرنسيون على المتاجر لشراء جميع المستلزمات والأغراض الأساسية مع دخول المدينة الإغلاق الثاني، في تكرار لمشاهد الشراء بدافع الذعر في مارس الماضي.

إغلاق مدينة باريس

ويبدأ الإغلاق الوطني في فرنسا اليوم، وسيُطبق حتى الأول من ديسمبر على الأقل، مع مراجعات كل أسبوعين بعد ذلك.

وسيُطلب من الأشخاص حمل مستندات تبرر سبب مغادرة منازلهم، ولكن بموجب القواعد، ستبقى المدارس مفتوحة، مع إغلاق تام للشركات غير الأساسية والحانات والمطاعم ومنع السفر.

وقال ماكرون إنه يتعين على فرنسا استخدام المكابح بقوة لتجنب السقوط في براثن الوباء، وذلك بعد أن وصل عدد الإصابات بالفيروس في فرنسا إلى 1,282,769 إصابة، وتُوفي 36,020 شخصًا، بينما تعافى 115,287 شخصًا.





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