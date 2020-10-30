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المسند: أمطار تراكمية تبدأ الأحد وتستمر 4 أيام
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تشهد عدة مناطق من المملكة هطول أمطار تراكمية تستمر 4 أيام اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
ونشر المسند عددًا من خرائط الطقس وعلق عليها بالقول : هكذا بدأت حالة التوقعات لثلاثة نماذج مناخية عالمية حيال الحالة المطرية الأولى 2020 في هذا الموسم.
خرائط محاكاة تمثل الأمطار التراكمية (4 أيام)، والتي قد تبدأ ضعيفة يوم الأحد، وتستمر حالة عدم الاستقرار لبضعة أيام، والحالة بوجه عام ضعيفة إلى متوسطة القوة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أمس هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق اعتبارًا من يوم السبت حتى الثلاثاء المقبل تتفاوت شدتها ما بين المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وجريان السيول.
وقالت الأرصاد إن المناطق المتوقع تأثرها بهذه الحالة الجوية هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، الباحة، عسير وجازان.
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