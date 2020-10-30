محمد بن مسعود - الدمام - "اليامي" يحتفل بزواج نجله "راكان" بجدة



الكلمات المفتاحية 30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 02:40 PM "اليامي" يحتفل بزواج نجله "راكان" بجدة "اليامي" يحتفل بزواج نجله "راكان" بجدة احتفل مسفر بن عبدالهادي اليامي، مساء أمس الخميس، بجدة، بزفاف ابنه راكان اليامي على ابنة الدكتور أحمد علي الزهراني؛ وسط الالتزام التام بالاحترازات الصحية. الكلمات المفتاحية ، "اليامي" يحتفل بزواج نجله "راكان" بجدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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