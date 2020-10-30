- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عن مواعيد القبول والتسجيل بجميع المنشآت التدريبية التابعة لها للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أنه ستفتح بوابة القبول لبرامج البكالوريوس يوم الأحد 22/ 3/ 1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 2/ 4/1442هـ.
وأضاف: "سيتم فتح بوابة القبول لدبلوم الكليات التقنية (بنين) ودبلوم كليات التقنية (بنات مسائي)، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب بالسجون يوم الأحد 7/4/1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 16/4/1442".
وأكد "المقبل" على جميع الراغبين في التقديم ضرورة الالتزام والتقيد بالمواعيد المحددة حتى يضمنوا القبول بإذن الله وفقًا للشروط المحددة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير.الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 02:27 PM
فيما دعا "المقبل" جميع الراغبين في التقديم للالتزام والتقيد بالمواعيد المحددة
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عن مواعيد القبول والتسجيل بجميع المنشآت التدريبية التابعة لها للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أنه ستفتح بوابة القبول لبرامج البكالوريوس يوم الأحد 22/ 3/ 1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 2/ 4/1442هـ.
وأضاف: "سيتم فتح بوابة القبول لدبلوم الكليات التقنية (بنين) ودبلوم كليات التقنية (بنات مسائي)، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب بالسجون يوم الأحد 7/4/1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 16/4/1442".
وأكد "المقبل" على جميع الراغبين في التقديم ضرورة الالتزام والتقيد بالمواعيد المحددة حتى يضمنوا القبول بإذن الله وفقًا للشروط المحددة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير.
، بجميع المنشآت التدريبية.. "تقني الرياض" يعلن مواعيد القبول والتسجيل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بجميع المنشآت التدريبية.. "تقني الرياض" يعلن مواعيد القبول والتسجيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.