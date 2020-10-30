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التقى محافظ يدمة، التابعة لمنطقة نجران، موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه بالمحافظة، نائب مدير فرع وزارة الإسكان لمنطقة نجران، محمود بن قحاط، ومدير خدمات المستفيدين علي ريمان.
وشهد اللقاء استعراض ومناقشة مشاريع الإسكان القائمة والخطط المستقبلية لمشاريع الإسكان والإسكان التنموي بالمحافظة ومراكزها.
وعقدت ورشة عمل تعريفية وتوعوية للمواطنين، لاستعراض خدمات الوزارة وبرامجها، بحضور أعضاء للمجلس المحلي والبلدي والجمعيات الخيرية والأعيان.
وأكد محافظ يدمه حرص واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاج إليها أهالي المحافظة وتذليل جميع المعوقات التي تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة.
يأتي ذلك في ظل الدعم والرعاية اللذين توليهما القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان؛ لينعم المواطنون بالراحة والرفاهية .
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 02:22 PM
عقد ورشة عمل لتوعية المواطنين بخدمات الوزارةمحافظ يدمة يلتقي نائب مدير فرع الإسكان بنجران
التقى محافظ يدمة، التابعة لمنطقة نجران، موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه بالمحافظة، نائب مدير فرع وزارة الإسكان لمنطقة نجران، محمود بن قحاط، ومدير خدمات المستفيدين علي ريمان.
وشهد اللقاء استعراض ومناقشة مشاريع الإسكان القائمة والخطط المستقبلية لمشاريع الإسكان والإسكان التنموي بالمحافظة ومراكزها.
وعقدت ورشة عمل تعريفية وتوعوية للمواطنين، لاستعراض خدمات الوزارة وبرامجها، بحضور أعضاء للمجلس المحلي والبلدي والجمعيات الخيرية والأعيان.
وأكد محافظ يدمه حرص واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاج إليها أهالي المحافظة وتذليل جميع المعوقات التي تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة.
يأتي ذلك في ظل الدعم والرعاية اللذين توليهما القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان؛ لينعم المواطنون بالراحة والرفاهية .
، محافظ يدمة يلتقي نائب مدير فرع الإسكان بنجران ،
المصدر : الخليج 365
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