- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدان، وفيفا، والطوال، وفرسان)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٦ مساءً.حالة الطقس الأرصاد جازان
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 02:22 PM
مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدان، وفيفا، والطوال، وفرسان)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٦ مساءً.
، في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الـ٦ مساءً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الـ٦ مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.