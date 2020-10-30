محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدان، وفيفا، والطوال، وفرسان)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٦ مساءً.حالة الطقس الأرصاد جازان

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 02:22 PM مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية Advertisements في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الـ٦ مساءً في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الـ٦ مساءً نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدان، وفيفا، والطوال، وفرسان)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٦ مساءً. الكلمات المفتاحية

، في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان.. حتى الـ٦ مساءً ،

المصدر : الخليج 365

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