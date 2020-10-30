شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تدعو المصابين بأمراضى القلب للتوجه للمراكز الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت وزارة الصحة اليوم الجمعة المصابين بأمراض القلب إلى تلقي تطعيم الأنفلونزا الموسمية . دعت وزارة الصحة اليوم الجمعة المصابين بأمراض القلب إلى تلقي تطعيم الأنفلونزا الموسمية . وأكدت " الصحة " أن المصابون بأمراض القلب والذين أصيبوا بالجلطات هم من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات الأنفلونزا الموسمية ، ويجب التوجه لأقرب مركز صحي لأخذ التطعيم حرصاً على سلامتهم . وكانت " الصحة " قد أقت سابقاً أن التطعيم آمن على الأطفال وعلى النساء الحوامل والمرضعات .

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