شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة تحدد موعد وصول اورانوس إلى أقرب نقطة من الأرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن موعد وصول كوكب اورانوس إلى أقرب نقطة من الأرض.

وذكرت أن ذلك سيحدث مساء يوم غد، السبت، وسيتم رصده بسماء المملكة والوطن العربي.

وأكدت أن يوم غد يعد أفضل توقيت لرصد الكوكب لكون وجهه سيكون مضاء بنور الشمس.