شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة تحدد موعد وصول اورانوس إلى أقرب نقطة من الأرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن موعد وصول كوكب اورانوس إلى أقرب نقطة من الأرض.
وذكرت أن ذلك سيحدث مساء يوم غد، السبت، وسيتم رصده بسماء المملكة والوطن العربي.
وأكدت أن يوم غد يعد أفضل توقيت لرصد الكوكب لكون وجهه سيكون مضاء بنور الشمس.
كانت هذه تفاصيل خبر فلكية جدة تحدد موعد وصول اورانوس إلى أقرب نقطة من الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.