شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تحذر من استخدام مركبات الأيونوفور في بعض مصانع الأعلاف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على منع استخدام مركبات الأيونوفور في مصانع الأعلاف التي لا تحتوي سوى على خط إنتاج واحد لأعلاف الدواجن والإبل والحيوانات المجترة. شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على منع استخدام مركبات الأيونوفور في مصانع الأعلاف التي لا تحتوي سوى على خط إنتاج واحد لأعلاف الدواجن والإبل والحيوانات المجترة. وأضافت أنه يسمح باستخدام المركب في مصانع الأعلاف التي تنتج أعلاف الدواجن فقط أو المصانع ذات الخطوط المتعددة. وأكدت أن الخلط الخاطئ لمركبات الأيونوفور في مصانع الأعلاف يؤثر سلباً على صحة الحيوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغذاء والدواء تحذر من استخدام مركبات الأيونوفور في بعض مصانع الأعلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.