شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان " يوضح حكم الإكتفاء بغُسل الجنابة وغُسل يوم الجمعة وعدم الوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم الإكتفاء بغُسل الجنابة وغُسل يوم الجمعة عن الوضوء .
وأكد " الخثلان " في لقاء ببرنامج " منارات الهدى " أن أن الغُسل لا يُجزئ عن الوضوء إلا إذا كان غسل واجب وليس سنة .
وأوضح أن الغسل الواجب بعد الجنابة يُجزئ لأنه طهارة كبرى فدخلت فيه الطهارة الصغرى وهي الوضوء .
أما غسل يوم الجمعة أو غسل التبرد فلا يغني عن الوضوء إلا إذا أتى به على صفة غسل الجنابة وتوضأ أثناء الغسل .
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