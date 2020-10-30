شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان " يوضح حكم الإكتفاء بغُسل الجنابة وغُسل يوم الجمعة وعدم الوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم الإكتفاء بغُسل الجنابة وغُسل يوم الجمعة عن الوضوء .

وأكد " الخثلان " في لقاء ببرنامج " منارات الهدى " أن أن الغُسل لا يُجزئ عن الوضوء إلا إذا كان غسل واجب وليس سنة .

وأوضح أن الغسل الواجب بعد الجنابة يُجزئ لأنه طهارة كبرى فدخلت فيه الطهارة الصغرى وهي الوضوء .

أما غسل يوم الجمعة أو غسل التبرد فلا يغني عن الوضوء إلا إذا أتى به على صفة غسل الجنابة وتوضأ أثناء الغسل .