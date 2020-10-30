شكرا لمتابعة خبر عن "المصلح" يوضح حكم تخطي الصفوف أثناء خطبة الجمعة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من يأتي إلى صلاة الجمعة أن من جاء متأخر ينبغي أن يجلس حيث ينتهي به المجلس .
وأضاف الشيخ المصلح أنه لايجوز له تخطي الرقاب وان يبلغ الصفوف الاولى إذا كانت الصفوف قد اكتملت ، فلا يجوز له أن يتقدم ويتخطى الرقاب .
وأشار المصلح إلى أن رجل جاء يتخطى رقاب النّاس يوم الجمعة والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اجلس ، فقد آذيت) ".
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