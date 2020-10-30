«الداخلية» تجدِّد تحذير منشآت القطاع الخاص من مخالفة احترازات كورونا

العقوبة تشمل الغرامة والإغلاق والإحالة للنيابة..
جددت وزارة الداخلية، تحذيرها بعدم مخالفة إجراءات جائحة كورونا بمنشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أن ذلك يعرضها للإغلاق.
وذكرت الداخلية، عبر «تويتر»، إلى أن «مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا في منشآت القطاع الخاص، يعرضها للإغلاق ومعاقبة المسؤولين عنها بغرامات مالية».
وتابعت الوزارة أنه تعاقب منشآت القطاع الخاص غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، الصادرة من تاريخ 6 شوال 1441 هـ، بالتالي:
فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال في حال: إدخال غير الملتزمين بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.. عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.. عدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وعدم تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن العاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن العقوبة تضاعف في حال تكرار المخالفة، مع إغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة السابقة مع إغلاق المنشأة لمدة ستة أشهر، وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.
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