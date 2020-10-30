«الأرصاد» غيوم وعوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية ببعض المناطق

الموج متوسط بالبحر الأحمر
توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، سماءً غائمة جزئيًا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية فيما تتأثر منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.
وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ذكرت الأرصاد أنها ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.
أما الخليج العربي فستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.
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