بطاقة صعود الطائرات.. «الخطوط السعودية» توضح كيفية الإصدار

كشفت الخطوط السعودية، عن طريقة إصدار بطاقة الصعود، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «في الرحلات من القاهرة إلى جدة، هل يجب إصدار بطاقة صعود الطائرة إلكترونيًا أم يمكن أن يستلمها المسافر ورقيًا في المطار؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يمكنك إصدار بطاقة الصعود عبر زيارة (موقعنا) واختيار (إصدار بطاقة صعود الطائرة)، أو عبر مراجعة منصة إنهاء إجراءات السفر بالمطار قبل موعد الإقلاع بوقت كاف».

اقرأ أيضًا:

«الخطوط السعودية» تحسم الجدل حول تخفيضات «منسوبي الصحة»

تنويه من «الخطوط السعودية» بخصوص الحضور قبل إقلاع الطائرة