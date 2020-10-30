تطرقت لدور الموقع الرسمي ومنصة إنهاء إجراءات السفر..
كشفت الخطوط السعودية، عن طريقة إصدار بطاقة الصعود، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «في الرحلات من القاهرة إلى جدة، هل يجب إصدار بطاقة صعود الطائرة إلكترونيًا أم يمكن أن يستلمها المسافر ورقيًا في المطار؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يمكنك إصدار بطاقة الصعود عبر زيارة (موقعنا) واختيار (إصدار بطاقة صعود الطائرة)، أو عبر مراجعة منصة إنهاء إجراءات السفر بالمطار قبل موعد الإقلاع بوقت كاف».
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كانت هذه تفاصيل خبر بطاقة صعود الطائرات.. «الخطوط السعودية» توضح كيفية الإصدار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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