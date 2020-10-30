السعودية اليوم / سمو ولي العهد يبعث برقية للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد



الرياض 13 ربيع الأول 1442هـ الموافق 30 أكتوبر 2020م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية".

// انتهى //

13:39ت م

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الرياض 13 ربيع الأول 1442هـ الموافق 30 أكتوبر 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية".// انتهى //13:39ت م0047

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