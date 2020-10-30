السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2056 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 722.000، إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.164 حالة وفاة.

// انتهى //

12:45ت م

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كيب تاون 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2056 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و53 وفاة .وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 722.000، إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.164 حالة وفاة.// انتهى //12:45ت م0039

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