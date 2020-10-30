السعودية اليوم / روسيا تسجل 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 355 حالة وفاة بالإضافة إلى 18283 إصابة جديدة بفيروس

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت بذلك لتصل إلى 27656 وفاة و1599976 إصابة بالفيروس التاجي.

وأوضح البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 14519 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1200560.

// انتهى //

11:38ت م

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موسكو 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 355 حالة وفاة بالإضافة إلى 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت بذلك لتصل إلى 27656 وفاة و1599976 إصابة بالفيروس التاجي.وأوضح البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 14519 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1200560.// انتهى //11:38ت م0033

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