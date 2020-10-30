

بريدة 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

دخلت جامعة القصيم، في تصنيف الجامعات العالمي للتخصصات 2021م التابع لهيئة التايمز الدولية، الذي يصدر سنويًا لتصنيف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وحققت الجامعة هذا العام مراتب متقدمة في الترتيب العالمي للجامعات بعدد من المجالات تمثلت في مجال الصحة والعلوم السريرية ومجال العلوم الهندسية، كما حققت مرتبة عالمية في مجال العلوم الأساسية.

وبهذه المناسبة أوضح وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد باني الحربي، أن جامعة القصيم قد تمكنت بفضل الله ثم بجهود أبنائها من تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، واستطاعت أن تحجز لها مكانًا في عدد من التصنيفات العالمية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم السخي الذي تلقاه الجامعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومن معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وقيادات الوزارة.

// انتهى //

11:06ت م

0031





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة القصيم تدخل تصنيف الجامعات العالمي للتخصصات 2021م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.