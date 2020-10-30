السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 18681 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت المانيا اليوم تسجيل 77 حالة وفاة و18681 إصابة جديدة بفيروس

وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10349 حالة وللإصابات إلى 499694 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

10:28ت م

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برلين 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسأعلنت المانيا اليوم تسجيل 77 حالة وفاة و18681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) في الساعات ال24 الأخيرة.وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10349 حالة وللإصابات إلى 499694 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //10:28ت م0026

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