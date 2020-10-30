السعودية اليوم / 269 مرشداً ومرشدة صحية بتعليم تبوك يستفيدون من محاضرات الهلال الأحمر بالمنطقة



تبوك 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

استفاد 269 مرشداً ومرشدة من منسوبي قسم الشؤون الصحية المدرسية بإدارة التعليم بمنطقة تبوك من المحاضرات التوعوية التي نظمها عن بعد فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك في الإسعافات الأولية.

وأوضح متحدث فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة محمد العنزي أن هذه المحاضرات تأتي ضمن الخطة العامة للتدريب لهذا العام 2020م التي هدفت إلى نشر الثقافة الإسعافية وإيضاح طرق التعامل الصحيحة مع إصابات الكسور وحوادث الحريق والنزيف وغيرها من الإصابات الطارئة.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت على زيادة الوعي الصحي والإرشادي لجميع شرائح المجتمع من خلال تقديم عدد من البرامج التثقيفية التي من شأنها الإسهام في التخفيف من آثار الإصابات وتقديم الطرق المثلى في كيفية التعامل معها في حالة وقوعها لا قدر الله.

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09:43ت م

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