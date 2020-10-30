جو بايدن يتقدم على ترامب بفارق 8 نقاط في أكثر الولايات أهمية

2020-10-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تقدم المرشح الديموقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي الوطنية على دونالد ترامب بفارق 8 نقاط، وبلغت الموافقة على تولي الرئيس الأمريكي ولاية ثانية 46% بينما رفض ذلك 52%، وفقًا لاستطلاع جديد لـ USA Today ومؤسسة غالوب.

وتدور المعركة الحقيقية في السباق حول الهيئة الانتخابية، ويأمل كل من المرشحين الحصول على 270 صوتًا داخل المجمع الانتخابي للفوز، لكن الأخبار لا تسير وفق مخطط ترامب في ذلك أيضًا، حيث أفاد استطلاع جديد لصحيفة نيويورك تايمز أن بايدن يتفوق على ترامب بواقع 48 إلى 45 في ولاية كارولينا الشمالية، وهي ولاية كانت سببًا في فتح مقاليد البيت الأبيض لترامب في 2016.

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وكانت حملة ترامب ترى في ولاية مينيسوتا العمود الديمقراطي لنجاحها، لكن استطلاع يوم الخميس أوضح أن جو بايدن يتفوق على ترامب أيضًا بواقع 48 إلى 45%، وانطبق الأمر نفسه على ولاية أوهايو، حيث يتقدم بايدن بواقع 49 إلى 47.

هل يستمر تقدم جو بايدن؟

وتشير الأرقام إلى أن ميول الولايات المتحدة حتى الآن تتجه إلى بايدن، لكن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه التمسك بهذا التقدم وسط التقارير التي تفيد بتورطه وتورط ابنه هنتر بايدن في قضايا فساد مع الشركة الأوكرانية وتلقي أموال من جهات خارجية مثل الصين.





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