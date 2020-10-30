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2020-10-30 الأرصاد : غيوم وعوالق ترابية تحد الرؤية على هذه المناطق متابعات الخليج 365 - واس توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية فيما تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج مائج جنوباً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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