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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت.
تسلَّم الرسالة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله؛ خلال استقباله في الرياض، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح؛ وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة بدولة الكويت.
وكان وزير الخارجية بدولة الكويت قد وصل الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
وقد غادر معاليه الرياض، حيث كان في وداعه سمو وزير الخارجية.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 12:58 PM
تسلّمها وزير الخارجية من نظيره الكويتيخادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت.
تسلَّم الرسالة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله؛ خلال استقباله في الرياض، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح؛ وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة بدولة الكويت.
وكان وزير الخارجية بدولة الكويت قد وصل الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
وقد غادر معاليه الرياض، حيث كان في وداعه سمو وزير الخارجية.
، خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت ،
المصدر : الخليج 365
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