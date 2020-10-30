السعودية | انطلاق مزاد “دانة سلمى” للإبل بنسخته الأولى ‏بشرق حائل الأحد القادم

المناطق - الرياض

ينطلق يوم الأحد القادم مزاد ” دانة سلمى ” للأبل بنسخته الأولى بمحافظة الشنان 100 كلم ‏شرق حائل الذي يستمر خمسة عشر يوماً بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.‏

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمزاد فلاح مبارك الغريري أن المزاد يضم عرضاً لنوادر الإبل بجميع ألوانها وعروض ‏الأسر ‏المنتجة ‏من ‏المأكولات الشعبية والمنسوجات الخاصة بالإبل ‏والمشغولات ‏الحِرفية، بالإضافة إلى المركبات المقدمة للخدمات ‏الغذائية‏.‏ ‏

وأضاف ‏أن المزاد يهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير منظومة اقتصادية متكاملة من حيث المستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل وتنمية عوائده للمجتمع والمهتمين بهذا التراث العربي الأصيل منوهاً بما تحظى به الإبل وقطاعها وملاكها من تسهيلات واهتمام بالغ من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله -.

وأضاف الغريري أن اللجنة ‏أكملت استعداداتها بكافة الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها مالك الإبل ‏والزوار بموقع المزاد بالتعاون مع بلدية المحافظة ضمن ‏الإجراءات ‏الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا ‏المستجد ‏لاستقبال ‏ملاك ‏الإبل ‏والمهتمين والزوار.

ودعا رئيس اللجنة المنظمة ‏الراغبين بالمشاركة في المزاد عبر ‏حسابات المزاد على ‏موقع ‏التواصل ‏الاجتماعي تويتر Alshnannet1 أو على حساب السناب UBO.TALAL أو على الواتس آب 0551575252.