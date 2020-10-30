شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنون يكشفون أسباب ارتفاع نسب الطلاق مؤخراً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ارتفعت في الآونة الأخيرة معدلات الطلاق في المملكة على الرغم من المعتقدات الموروثة والتعاليم الدينية للحفاظ على الأسرة والأولاد .
وكشف مواطنون في استطلاع رأي بعض الأسباب التي أدت لتلك الظاهرة الملحوظة في محاكم الأسرة وما يترتب عليها من قضايا مختلفة .
وأكد مواطن أن السبب يعود لكثرة افتعال المشاكل بين الزوجين وتدخل الأهل والأصدقاء بجانب البعد عن الدين ، وفقاً لـ"الإخبارية " .
وأكد مواطن آخر أن السبب هو عدم سماح بعض العوائل بالنظرة الشرعية ، وعدم التواصل بين الشاب والفتاة قبل الزواج فكل منها يصطدم بطباع الآخر ، وقال آخر أن كلاً منها يعتقد أنه " مكتفي عن الآخر ".
بينما أكدت مواطنة أن السبب هو الزواج المبكر واختيار الأهل للعروس أو العريس دون الإعتبار برأيهما ، بالإضافة لكثرة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي وكثرة سفر الزوج .
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