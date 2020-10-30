شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شؤون الحرمين تُزيد عدد الأبواب ومداخل المعتمرين لصحن المطاف والمسعى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد متحدث رئاسة شؤون الحرمين، هاني حيدر، أن الرئاسة ركزت على تطبيق الاجراءات الاحتزازية حرصاً على سلامة المعتمرين، موضحاً أبرز استعدادات الرئاسة للمرحلة الثالثة من العمرة.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أنه تم تجنيد كافة الخدمات التي تكفل انسيابية الدخول والخروج من المسجد الحرام، مؤكداً أنه سيتم زيادة عدد الأبواب والمداخل التي يدخل منها المعتمرين إلى صحن المطاف وإلى المسعى.

ونوه بأن الرئاسة رفعت الطاقة البشرية من العاملين الذين يتولون تعقيم المسجد الحرام، مشيداً بوعي المعتمرين والمصلين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن ذلك ساهم بنجاح المرحلة الأولى والثانية من العمرة.