شكرا لمتابعة خبر عن قتصلية المملكة في هيوستن توجه تحذير هام بعد وصول إعصار " زيتا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى): وجهت قنصلية المملكة في هيوستن تحذير هام للمواطنين المتواجدين هناك بالتزامن مع إعصار " زيتا " العنيف الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية اليوم . وجهت قنصلية المملكة في هيوستن تحذير هام للمواطنين المتواجدين هناك بالتزامن مع إعصار " زيتا " العنيف الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية اليوم . ونبهت قنصلية المملكة بضرورة توخي الحيطة والحذر وإتباع تعليمات السلطات المحلية ، كما يمكن التواصل معها حال حدوث طارئ من خلال القنوات التالية : بريد إلكتروني :هنـــــــا أو الإتصال على : 0570 -889-281 ووصل الإعصار زيتا إلى ولاية لويزيانا الأمريكية، أمس الأربعاء، برياح قوية بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة وأمواج خطيرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتصلية المملكة في هيوستن توجه تحذير هام بعد وصول إعصار " زيتا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.