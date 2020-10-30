شكرا لمتابعة خبر عن فيديو للطفل الذي حصد المركز الأول عالمياً في الحساب الذهني أثناء حل مسألة صعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

في ثقة بالنفس وسرعة بديهة ، أثار الطفل السعودي يوسف هيثم يوسف الذي فاز بالمركز الأول عالمياً في الحساب الذهني في الرياضيات الإعجاب أثناء مسألة صعبة مباشرة بالطريقة الذهنية .

وأظهر مقطع فيديو للقاء مع "يوسف " الطالب بإبتدائية حسان بن ثابت بمحافظة ينبع ، وهو يحل مسألة معقدة وطويلة تجمع بين الجمع والطرح بين ما يقرب من 10 أرقام ، بينما تمكن الطفل النابغة من حلها في لحظات بالتزامن مع نتيحة الآلة الحاسبة .

وأكد الطفل الذي يستحق التكريم و يبلغ عمره 8 سنوات أنه فار بالمركز الأول بالمسابقة على مستوى المحافظة ثم على مستوى المملكة ثم على مستوى العالم بالمسابقة المقامة في ماليزيا للحساب الذهني عن بعد .