فيديو للطفل الذي حصد المركز الأول عالمياً في الحساب الذهني أثناء حل مسألة صعبة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):في ثقة بالنفس وسرعة بديهة ، أثار الطفل السعودي يوسف هيثم يوسف الذي فاز بالمركز الأول عالمياً في الحساب الذهني في الرياضيات الإعجاب أثناء مسألة صعبة مباشرة بالطريقة الذهنية .
وأظهر مقطع فيديو للقاء مع "يوسف " الطالب بإبتدائية حسان بن ثابت بمحافظة ينبع ، وهو يحل مسألة معقدة وطويلة تجمع بين الجمع والطرح بين ما يقرب من 10 أرقام ، بينما تمكن الطفل النابغة من حلها في لحظات بالتزامن مع نتيحة الآلة الحاسبة .
وأكد الطفل الذي يستحق التكريم و يبلغ عمره 8 سنوات أنه فار بالمركز الأول بالمسابقة على مستوى المحافظة ثم على مستوى المملكة ثم على مستوى العالم بالمسابقة المقامة في ماليزيا للحساب الذهني عن بعد .
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