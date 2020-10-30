أمن الدولة يحيي ذكرى أحد أبطال المرور استشهد في هجوم إرهابي قبل 17 عاما

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):سلطت رئاسة أمن الدولة، اليوم الجمعة، الضوء على ذكرى وفاة أحد رجال المرور توفي إثر حادث إرهابي وقع قبل 17 عاما.
وذكرت الرئاسة أن رجل المرور، العريف إبراهيم على سعد القرني، توفي إثر هجوم إرهابي وقع في 13 / 3 / 1425هـ.
ونشرت الرئاسة صورة العريف الذى استشهد حينها، متمنية له الرحمة والمغفرة.
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