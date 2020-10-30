شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع نسبة المدخنات بين المواطنات في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف إحصاء رسمي لجمعية نقاء لمكافحة التدخين ارتفاع نسبة المدخنات بين المواطنات إلى 5.7 % من نسبة الإناث في المملكة .

وأكدت أن التدخين لم يعد مقتصراً على النساء ناضجات السن وإنما امتد للمراهقات اللاتي أصبحن فريسة ، ونرى الأمر بوضوح في بعض الأماكن وفي صور ومقاطع فيديوهات على الإنترنت .

وحذرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من هذه الظاهرة ، مؤكدة أن شركات الدخان أصبحت تستهدف النساء اللاتي تسعين لإثبات التحرر وعدم الإعتماد علىى الرجل وغيرها من المبررات الغير صحيحة ، ثم تجدن صعوبة في الإقلاع عنه أكثر من الرجال .

الجدير بالذكر أن نسبة التدخين على مستوى النساء العربيات بلغت 40 % ، وحوالي النصف منهن متزوجات مقابل حوالي 40 % عازبات ونسبة ضئيلة من المدخنات مطلقات أو أرامل .