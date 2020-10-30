أمانة تبوك تعتمد 3 مخططات سكنية لأصحاب المنح السامية وتحدد موعد سحب القرعة

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أعلنت أمانة منطقة تبوك اعتماد 3 مخططات سكنية لأصحاب المنح السامية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية، وحددت موعد سحب القرعة.

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وأوضحت أن موعد سحب القرعة سيكون العاشر من شهر ربيع الآخر المقبل للمنح التي تجاوزت 2.9 ألف قطعة مقسمة على 3 مخططات سكنية.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد إعلان طريقة القرعة قبل موعد السحب بأسبوع، وذلك لمراعاة مستجدات فيروس كورونا وتطبيق أعلى معايير السلامة للمواطنين.

Source akhbaar24.argaam

