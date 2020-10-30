أمانة تبوك تعتمد 3 مخططات سكنية لأصحاب المنح السامية وتحدد موعد سحب القرعة

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أعلنت أمانة منطقة تبوك اعتماد 3 مخططات سكنية لأصحاب المنح السامية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية، وحددت موعد سحب القرعة.
وأوضحت أن موعد سحب القرعة سيكون العاشر من شهر ربيع الآخر المقبل للمنح التي تجاوزت 2.9 ألف قطعة مقسمة على 3 مخططات سكنية.
وأشارت إلى أنه سيتم تحديد إعلان طريقة القرعة قبل موعد السحب بأسبوع، وذلك لمراعاة مستجدات فيروس كورونا وتطبيق أعلى معايير السلامة للمواطنين.
Source akhbaar24.argaam
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