العناية الإلهية أنقذتهما من الموت.. غرق طفلتين في مسبح منتجع بالطائف ووالدهما يروي التفاصيل

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أنقذت العناية الإلهية طفلتين “4 و5 أعوام” من الموت بعد غرقهما في مسبح أحد المنتجعات في الطائف أثناء رحلة أسرية.

وأوضح والد الطفلتين أنه استيقظ على صراخ زوجته عند رؤيتها لابنتيهما غريقتين بالمسبح، مضيفاً أنه كاد يكون ضحية معهما لعدم إجادته السباحة، واستعان بجيران المنتجع وتم إخراجهما.

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وأضاف، بحسب صحيفة “سبق”، أنه تم إسعاف الطفلتين إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومن ثم تحويلهما إلى مستشفى الأطفال وأُدخلتا العناية المركزة.

من جانبه، أوضح مدير مستشفى الأطفال طارق الروقي أن الطفلتين حضرتا إلى المستشفى وهما في حالة سيئة إثر ابتلاع كمية كبيرة من الماء.

وأشار إلى أنه تم عمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة حتى استقرت حالتهما ومن ثم أُدخلتا العناية المركزة وبعد شفائهما خرجتا من المستشفى.

Source akhbaar24.argaam

