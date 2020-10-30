بالفيديو.. المستندات المطلوبة لإثبات الملكية العقارية

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كشف المحامي والقاضي السابق في ديوان المظالم فضل بن شامان المستندات المطلوبة لتسجيل الملكية العقارية تحت مظلة هيئة عقارات الدولة. وقال ابن شامان، في حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أمس الخميس إن عقارات الدولة ستطلق نظامًا إلكترونيًا يوم 5-5-1442هـ، لاستقبال طلبات إثبات الملكية.

وأضاف أن المستندات المطلوبة وفق نظام هيئة عقارات الدولة تتمثل في رفع مساحي، وكروكي معتمد، والحدود والأطوال، ومصورات جوية.

وأشار إلى أنه وفق النظام يجب أن تتطابق المصورات الجوية مع ما قدمه المالك لإثبات الملكية، وإذا حدث عكس ذلك سيعتبر طلبه غير دقيق. Source almowaten





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