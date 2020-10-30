أسعار النفط تغلق منخفضة بنسبة 3 %

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تراجعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة مساء أمس الخميس، وسجلت أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، مواصلة خسائرها بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة بفعل التداعيات المحتملة لإعادة فرض إغلاقات مكافحة فيروس كورونا على الطلب على الخام، وذلك بحسب رويترز.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول جلسة التداول منخفضة 1.47 دولار، بما يعادل 3.76 بالمئة، لتسجل عند التسوية 37.65 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 36.64 دولار وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.22 دولار، أو 3.26 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 36.17 دولار للبرميل بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو حزيران عند 34.92 دولار. Source almowaten





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