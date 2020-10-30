الحج والعمرة: كل مسلمي العالم مرحّب بهم لأداء العمرة حال انطباق الضوابط الاحترازية عليهم

أكد رئيس قطاع تخطيط الأداء بوزارة الحج والعمرة، محمد إسماعيل، أن جميع المسلمين في بقاع العالم مرحب بهم لأداء مناسك العمرة حال انطباق الضوابط الاحترازية عليهم.

وأوضح محمد إسماعيل، في مداخلة عبر خاصية سكايب على قناة DMC المصرية، أنه سيسمح للدول التيتنطبق عليها الإجراءات الاحترازية بأداء مناسك العمرة عبر التنسيق مع الجهات الرسمية.

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وأضاف: الهدف من الإجراءات الاحترازية الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين والحد من انتشار فيروس كورونا، ومن هذه الاحترازات أن يكون المعتمر في الفئة العمرية من 18 إلى 50 عامًا وتقديم شهادة pcr تؤكد خلوه من فيروس كورونا ولا يمر عليها 72 ساعة.

وتابع: رحلة العمرة يجب أن تكون مخططة ويتم مراعاة كل الإجراءات الاحترازية، ويجب أن يكون للمعتمر حجز مسبق عبر التطبيق المعتمد.

وأشار محمد إسماعيل إلى أن عملية أداء العمرة ستتم على أفواج، وتم وضع اشتراطات في جميع الخدمات المقدمة للمعتمرين.