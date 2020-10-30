بالصور.. رسالة خطِّية من أمير الكويت لخادم الحرمين الشريفين

تسلَّمها الأمير فيصل بن فرحان
تلقَّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تسلم الرسالة، وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في الرياض، الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية، وزير الإعلام الكويتي بالوكالة.
كان وزير الخارجية الكويتي قد وصل الرياض، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن فرحان، قبل مغادرة الوزير الصباح حيث كان في وداعه وزير الخارجية.
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