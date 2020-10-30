تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وضباب ونشاط للرياح السطحية على 5 مناطق بالمملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ضبابًا وهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن منطقة جازان «الدائر, الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، جازان، فرسان» تشهد أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع في الأمواج.

وفي ما يتعلق بمنطقتي الباحة «الحجرة، الباحة، المندق، بلجرشي»، وعسير «أبها، الحرجة، النماص، خميس مشيط، سراة عبيده، محايل»، فتشهدا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة، المهد» ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية».