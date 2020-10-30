خلال الساعات المقبلة..
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ضبابًا وهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن منطقة جازان «الدائر, الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، جازان، فرسان» تشهد أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع في الأمواج.
وفي ما يتعلق بمنطقتي الباحة «الحجرة، الباحة، المندق، بلجرشي»، وعسير «أبها، الحرجة، النماص، خميس مشيط، سراة عبيده، محايل»، فتشهدا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة، المهد» ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية».
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وضباب ونشاط للرياح السطحية على 5 مناطق بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.