القنصلية في هيوستن لـ«السعوديين»: احذروا إعصار زيتا والتزموا بتعليمات السلطات المحلية

وجهت القنصلية السعودية في هيوستن، تنبيهًا للسعوديين بشأن إعصار زيتا، مُطالبة بتوخي الحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية بخصوص الإعصار.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت القنصلية في هيوستن: تهيب القنصلية بالمواطنين الكرام توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية بخصوص إعصار (زيتا-zeta) حفظكم الله من كل مكروه.. وفي الحالات الطارئة نرجو التواصل معنا عبر:

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وبدأ الإعصار "زيتا" عصر الأربعاء باجتياح جنوب الولايات المتحدة بعدما دخل البر الأمريكي من ساحل الولاية المطلة على خليج المكسيك ترافقه رياح بلغت سرعتها 175 كيلومترًا في الساعة، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.

وأبقى الإعصار صباح الخميس نحو 2.6 مليون شخص في كل من ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وجورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية دون الكهرباء.

ويعتبر الإعصار "زيتا" العاصفة الأولى التي تضرب الولايات المتحدة هذا العام، ودخل اليابسة من بلدة كوكودري الواقعة على بعد 100 كلم جنوب مدينة نيو أورلينز في جنوب شرق لويزيانا، الولاية التي ضربتها هذا العام 7 عواصف بدرجات متفاوتة.