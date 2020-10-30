صدور نتائج الأهلية لشهر نوفمبر.. و«حساب المواطن» يدعو للتحقق

عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج
أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ36 (شهر نوفمبر 2020م).
وذكر البرنامج، عبر حسابه على «تويتر»، أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي بالضغط هنا.
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